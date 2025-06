Verso l’esordio al Mondiale per Club Lautaro Martinez punta il Monterrey | Vogliamo dare tutto per l’Inter c’è una motivazione extra

Lautaro Martinez si prepara con grinta e determinazione per il grande debutto al Mondiale per Club, dove l'Inter sfiderà il Monterrey. Le sue parole trasmettono la voglia di vincere e la motivazione di dare il massimo per onorare i colori nerazzurri. Con uno sguardo rivolto alla vittoria, il 'Toro' si dice pronto a scendere in campo con entusiasmo e spirito di squadra, perché questa competizione rappresenta un’occasione unica di gloria.

Verso l’esordio al Mondiale per Club, Lautaro Martinez punta il Monterrey. Le dichiarazioni dell’attaccante argentino dell’Inter Intervistato da ESPN Lautaro Martinez ha avuto modo di parlare del Mondiale per Club che vedrà impegnata l’Inter, in campo nella gara di esordio contro il Monterrey. Il Toro, ritrovato oggi dal gruppo, al quale se aggregato, raggiungendo il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verso l’esordio al Mondiale per Club, Lautaro Martinez punta il Monterrey: «Vogliamo dare tutto per l’Inter, c’è una motivazione extra»

