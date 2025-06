Verso la Turandot 2026 Selezionati i giovani registi

Verso il 2026, Lucca si prepara a celebrare il centenario della storica Turandot di Puccini con una produzione straordinaria. Selezionati i giovani registi che daranno nuova vita a questa opera immortale, il Teatro del Giglio unisce le eccellenze dei Teatri di Tradizione lombardi e del Coccia di Novara. La macchina organizzativa è in movimento: il sogno di una Turandot indimenticabile sta prendendo forma, pronta a incantare il pubblico nel cuore di Lucca.

Si è messa in moto la macchina che porterĂ alla messa in scena a Lucca della Turandot del centenario il 25 aprile 2026, a cento anni esatti dalla prima esecuzione diretta da Arturo Toscanini alla Scala di Milano. Il Teatro del Giglio Giacomo Puccini onorerĂ la ricorrenza con una Turandot di assoluta eccellenza, frutto della collaborazione del Giglio con i Teatri di Tradizione lombardi e con il Coccia di Novara. Si è riunita a Lucca, al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, la giuria incaricata di selezionare i finalisti del bando rivolto a registi e artisti under 35 provenienti dai Paesi dell’Unione Europea per l’ideazione del nuovo allestimento di Turandot. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso la ”Turandot 2026”. Selezionati i giovani registi

In questa notizia si parla di: turandot - registi - selezionati - giovani

Verso la ”Turandot 2026”. Selezionati i giovani registi; Monza, i bambini cantano la Turandot: in scena tremila alunni e 66 scuole.

Partita la macchina per la Turandot del centenario: riunita la giuria per selezionare i finalisti del bando luccaindiretta.it scrive: È rivolto a registi e artisti under 35 provenienti dai paesi dell’Unione Europea per l’ideazione del nuovo allestimento dell'opera incompiuta ...