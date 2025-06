verso la quattro corsie perugia ancona va veloce ultimati i lavori di scavo

La rivoluzione della nuova quattro corsie Perugia-Ancona prosegue a ritmo serrato, con i lavori di scavo ormai conclusi e l’obiettivo di consegnare l’opera entro marzo 2026. Questa infrastruttura strategica ridurrà drasticamente i tempi di percorrenza e migliorerà la sicurezza su tutta la direttrice. Ieri, l’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Casacastalda ha segnato un traguardo importante, avvicinando ancora di più questa grande realizzazione alle esigenze di viaggiatori e lavoratori.

La realizzazione della quattro corsie della Perugia-Ancona accorcia le distanze. Anas pensa di consegnare l’opera a marzo 2026, con innegabili benefici in termini di sicurezza e tempi di percorrenza su tutta l’importante direttrice. L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Casacastalda è avvenuto ieri alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli e del Responsabile Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi. "Con l’avanzamento di oggi (ieri,ndr) – spiega Nibbi – abbiamo ultimato tutte le attività di scavo dei tunnel che costituiscono questo intervento, superando quindi le complessità più importanti di un tracciato lungo circa 3 chilometri che per circa l’80% è in galleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it