Verona precipita ultraleggero con 2 persone a bordo | sono gravi

Un drammatico incidente scuote Verona: un ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato sui binari della linea Verona-Brennero, causando un incendio e lasciando i superstiti in gravi condizioni. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra cittadini e autorità, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Un episodio che mette ancora una volta in evidenza i rischi legati al volo leggero. La tragedia resta sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine.

Il velivolo sarebbe precipitato sui binari della Verona-Brennero, provocando un incendio nella vegetazione circostante, ma senza causare vittime.

