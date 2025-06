Verona precipita ultraleggero | 2 feriti gravi interrotta linea ferroviaria Brennero

Venerdì mattina a Verona si è consumata una tragedia: un ultraleggero precipitato a Peri di Dolcè, causando gravi ferite a due persone e l’interruzione della linea ferroviaria del Brennero. L’incidente ha mobilitato vigili del fuoco, soccorritori e forze dell’ordine, che stanno ancora indagando sulle cause. La comunità si stringe intorno ai feriti, sperando in un rapido recupero. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire.

Venerdì mattina un aereo ultraleggero è caduto a Peri di Dolcè, in provincia di Verona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme con i soccorsi del Suem 118. I due passeggeri a bordo del piccolo aereo, usciti dal mezzo in maniera autonoma, sono stati portati in codice rosso nell’ospedale Borgo Trento. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. Interrotta linea ferroviaria del Brennero. Il velivolo, nel cadere, ha tranciato i cavi dell’energia elettrica della ferrovia del Brennero ed è stato necessario interrompere la linea. Subito dopo lo schianto, l’aereo ha preso fuoco coinvolgendo anche la vegetazione circostante. 🔗 Leggi su Lapresse.it