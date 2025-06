Verona distrugge la sedia di Van Gogh per farsi una foto | quando il selfie rovina l’arte

A Verona, un gesto sconsiderato ha portato alla distruzione di una sedia di Van Gogh per scattare un selfie, confermando come l’ossessione per i social possa mettere a rischio il patrimonio artistico. Dopo i danni alla Paolina Borghese di Canova, alla fontana di Nettuno a Firenze e alla Diana cacciatrice a Roma, emergono ancora una volta comportamenti irresponsabili che minacciano le meraviglie del nostro patrimonio culturale. È ora di riflettere sull’importanza di preservare l’arte per le future generazioni.

