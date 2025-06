Venti le cinque vele assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano nella Guida Il mare più bello 3 al Cilento

magnifiche località del Cilento per preservare e valorizzare il patrimonio naturale. Questi traguardi testimoniano l’impegno costante di comunità, amministrazioni e cittadini nel tutelare un’immensa ricchezza ambientale, rendendo la regione una meta imperdibile per chi cerca un mare incontaminato e paesaggi da sogno. La Campania si conferma così come un gioiello del Mediterraneo, capace di sorprendere e affascinare ogni visitatore.

La bellezza naturale e la ricchezza ambientale della Campania si riflettono nelle sue località marittime, tre delle quali si sono distinte nel prestigioso riconoscimento delle venti a cinque vele assegnate da Legambiente e Touring Club Italiano nella Guida "Il mare più bello 2025". Questo riconoscimento non è solo un attestato di qualità per il mare cristallino e le spiagge incantevoli, ma un significativo tributo agli sforzi compiuti dalle comunità locali per promuovere la sostenibilità ambientale, il turismo dolce, la valorizzazione del territorio e la tutela della.

