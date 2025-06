Venezuela accusa Unhcr di manipolare i dati sull' esodo dei rifugiati

Il Venezuela scende in campo contro l'UNHCR, accusandola di manipolare i dati sull'esodo dei rifugiati venezuelani e di servire gli interessi statunitensi. Un duro respingimento che solleva dubbi sulla neutralitĂ dell'agenzia delle Nazioni Unite e mette in discussione le cifre ufficiali. In un contesto di crescente tensione internazionale, le accuse di Caracas pongono una nuova ombra sulla gestione della crisi migratoria venezuelana, lasciando aperti numerosi interrogativi sulle veritĂ nascoste dietro i numeri ufficiali.

Il governo di Caracas ha attaccato l'Unhcr, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, accusandola di ingigantire i numeri dell'esodo venezuelano in quanto al servizio degli Stati Uniti. Il Venezuela "rifiuta categoricamente il rapporto recentemente pubblicato dall'Unhcr, che non solo contiene cifre manipolate, ma conferma la degradazione totale di questa agenzia dell'ONU", si legge in un comunicato emesso oggi dal ministero degli Esteri del paese sudamericano e diffuso dal cancelliere venezuelano Yván Gil. Per il governo di Maduro l'Agenzia Onu per i rifugiati "si è trasformata in una mafia burocratica finanziata dalla defunta USAID (l'agenzia di cooperazione degli Stati Uniti), guidata da mercenari a pagamento che hanno completamente snaturato la figura del rifugiato", si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezuela accusa Unhcr di manipolare i dati sull'esodo dei rifugiati

