Venezia uomo fuori controllo aggredisce i poliziotti e prende a calci l’auto di servizio | arrestato

Un episodio di grande tensione ha scosso Venezia: un uomo fuori controllo, nel tentativo di sfuggire ai controlli, ha aggredito i poliziotti e preso a calci l’auto di servizio, costringendo gli agenti ad arrestarlo. La scena, che ha rischiato di degenerare, si è conclusa con le manette per il soggetto, ora al centro di un procedimento giudiziario. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla sicurezza in città.

Un uomo è stato arrestato a Venezia per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito agenti durante un controllo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Venezia, uomo fuori controllo aggredisce i poliziotti e prende a calci l’auto di servizio: arrestato

