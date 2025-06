Venezia un forum internazionale sulla pietra naturale autentica

Venezia si prepara a diventare il cuore di un importante confronto internazionale sulla pietra naturale autentica. Dal 13 giugno, lo IUAV ospiterĂ due giorni di dibattiti e approfondimenti dedicati a questo materiale, tra architettura, arte e sostenibilitĂ ambientale. Un evento unico per esplorare come la pietra autentica possa contribuire a plasmare il nostro futuro, promuovendo un dialogo tra innovazione e rispetto per la tradizione.

Venezia, 13 giu. (askanews) - Un evento per rispondere ad alcune domande sulla pietra naturale autentica, a partire dalla relazione tra questo materiale e l'architettura, il design o l'arte, ma anche con l'ambiente e, piĂą in generale, con la nostra societĂ . Lo IUAV di Venezia ospita la due giorni dell'International Forum - Stone is. organizzato da PNA, Rete Pietra Naturale Autentica. "Questo forum - ha spiegato ad askanews Stefano Ghirardi, presidente di PNA - rientra in quel progetto di crescita da parte della nostra Rete. Ci siamo costituiti sette anni fa per promuovere l'utilizzo e l'impiego della pietra naturale autentica.

STONE IS… | Forum Internazionale sulla Pietra Naturale IUAV Venezia, Aula Magna Tolentini 12 e 13 giugno 2025 CFP: 8 il 12/06, 4 il 13/06 (più 2 extra per visita Biennale) Due giornate di riflessione e confronto sul ruolo della pietra naturale nell’arc Vai su Facebook

