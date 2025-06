Venezia la spettacolare esercitazione dei vigili del fuoco sulla Torre dell' Orologio

Venezia ha appena vissuto uno spettacolo di incredibile adrenalina e professionalità: i vigili del fuoco del team Speleo Alpino Fluviale hanno messo in scena una straordinaria esercitazione sulla Torre dell'Orologio. Con abili manovre, sono scesi lungo le corde dalla sommità fino a terra, simulando un'evacuazione d’emergenza. Un’operazione che dimostra quanto siano preparati e pronti a intervenire in ogni situazione. Ecco cosa significa avere dei veri eroi in città.

Spettacolare esercitazione dei vigili del fuoco a Venezia. Gli uomini del team Speleo Alpino Fluviale hanno viaggiato su corda dalla Torre dell'Orologio fino a terra. Testate manovre di evacuazione di una persona infortunata sulla sommità del monumento in Piazza San Marco. Le immagini sono state diffuse sui social dagli stessi vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, la spettacolare esercitazione dei vigili del fuoco sulla Torre dell'Orologio

