Venere in Musica 2025 con Vinicio Capossela Malika Ayane Salif Keita e Bombino dal 19 giugno al Tempio di Venere e Roma

Preparati a vivere un'estate indimenticabile: dal 19 al 22 giugno, il Parco Archeologico del Colosseo ospita la quarta edizione di Venere in Musica 2025. Quattro serate di emozioni con artisti straordinari come Vinicio Capossela, Malika Ayane, Salif Keita e Bombino, in un contesto esclusivo e suggestivo. Un evento gratuito con prenotazione obbligatoria, che trasformerà il Tempio di Venere e Roma in un palcoscenico unico nel suo genere. Non mancare!

IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO presenta VENERE IN MUSICA 2025 IV edizione 19 ‚Äď 22 giugno Tempio di Venere e Roma 19 giugno VINICIO CAPOSSELA 20 giugno MALIKA AYANE 21 giugno SALIF KEITA 22 giugno BOMBINO *** ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ¬† (Malika Ayane) (Vinicio Caposselafoto di Elettra Mallaby) (Salif Keita) (Bombinofoto di SOS Shooting) Giunta alla sua IV edizione, torna¬† dal 19 al 22 giugno¬† Venere in Musica, la rassegna musicale ideata dal¬† Parco archeologico del Colosseo¬† diretto da¬† Alfonsina Russo, curata da¬† Fabrizio Arcuri¬† che firma la direzione artistica. Quattro assoluti protagonisti della musica internazionale ‚Äst Vinicio Capossela, Malika Ayane, Salif Keita e Bombino ¬†‚Äď per quattro imperdibili appuntamenti a¬† ingresso gratuito, ¬†in uno scenario unico al mondo: il¬† Tempio di Venere e Roma, il pi√Ļ grande edificio sacro costruito dai romani (e uno dei pi√Ļ grandi dell‚Äôantichit√†), voluto da Adriano, costruito a partire dal 121 d. 🔗 Leggi su Romadailynews.it ¬© Romadailynews.it - Venere in Musica 2025 con Vinicio Capossela, Malika Ayane, Salif Keita e Bombino dal 19 giugno al Tempio di Venere e Roma

In questa notizia si parla di: venere - giugno - musica - vinicio

VENERE IN MUSICA 2025 Dal 19 al 22 giugno l‚Äôevento musicale gratuito nel cuore del patrimonio archeologico pi√Ļ famoso al mondo: il Tempio di Venere e Roma, accanto al Colosseo 4 serate uniche con 4 grandi artisti internazionali: Vinicio Capossela Vai su Facebook

