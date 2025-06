Venerdì Piacentini | cinque notti per scoprire la magia di Piacenza sorella emiliana di Parma

Venerdì 236, Piacenza si accende di magia e cultura, offrendo cinque serate all’insegna di musica, arte e tradizioni. Questo straordinario evento, i Venerdì Piacentini, trasforma la città in un palcoscenico vivente dove ogni angolo racconta una storia. Se desideri vivere un’estate indimenticabile all’insegna della scoperta, preparati a lasciarti affascinare da questa meravigliosa sorella di Parma, pronta a sorprenderti ad ogni passo.

C’è una città a pochi chilometri da Parma che, per cinque venerdì d’estate, si trasforma nel cuore pulsante dell’Emilia: è Piacenza, che dal 20 giugno al 18 luglio ospita l’edizione 2025 dei Venerdì Piacentini, lo street festival più frequentato della zona, secondo solo – forse – alla Notte Rosa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Venerdì Piacentini: cinque notti per scoprire la magia di Piacenza, sorella emiliana di Parma

Torna "Tu Si Que Avis": al via le iscrizioni per il talent show dei Venerdì Piacentini - Ritorna "Tu Si Que Avis", il talent show dei venerdì piacentini! Dopo il successo della prima edizione, AVIS Comunale Piacenza lancia le iscrizioni per questa entusiasmante competizione, promossa dal Gruppo Giovani in collaborazione con il Comune di Piacenza e Black Lemon.

