Venerdì 13 storia di una superstizione

Venerdì 13, un giorno avvolto di mistero e superstizione, continua a inquietare molte persone nonostante la mancanza di prove scientifiche che ne confermino le credenze. Decine di superstizioni popolano il nostro immaginario, alimentate più dal folklore che dalla realtà. Ma perché questa giornata suscita tanta paura? Scopriamo insieme le origini e i miti legati a questa data, per capire se si tratta davvero di un giorno sfortunato o solo di una leggenda da sfatare.

Sono decine le superstizioni, tutte senza alcuna concreta prova di realtà. Non è certo la scienza a guidare chi crede nella negatività di certe giornate. Una di queste è venerdì 13, come oggi.

