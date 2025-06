Vela Berta Calabrò e Ferrari Dubbini accedono alla Medal Race ai Mondiali 470

Due equipaggi italiani si distinguono ai Campionati Mondiali 2025 di vela classe 470, conquistando il pass per la prestigiosa Medal Race. Elena Berta e Giulio Calabrò, insieme a Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, hanno dimostrato determinazione e talento, regalando all’Italia un’ulteriore soddisfazione nel panorama velico internazionale. Con prestazioni sempre più solide, i nostri atleti si preparano a scrivere il capitolo finale di questa emozionante rassegna. La sfida decisiva è ormai alle porte.

Due equipaggi italiani prenderanno parte alla Medal Race dei Campionati Mondiali 2025 di vela, classe 470. Dopo il secondo giorno di Gold Fleet infatti, Elena BertaGiulio Calabrò e Giacomo FerrariAlessandra Dubbini hanno staccato il pass per l’ultimo atto della rassegna iridata, centrando rispettivamente il settimo ed il nono posto.  Nello specifico BertaCalabrò si sono resi artefici di una giornata in modalità diesel cominciata con un sesto posto, proseguita con un quinto e terminato con un secondo piazzamento che ha consentito loro di arrivare a 65 punti netti. Non vicino in tal senso il podio, considerato che al momento i britannici Martin WrigleyJames Taylor gravitano al terzo posto con 43 punti netti. 🔗 Leggi su Oasport.it