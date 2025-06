Vecchi-Inter U23 Zamuner DS Vicenza | Presi giorni per riflettere ma mi sto tutelando

L’attenzione si concentra sul futuro di Vecchi, che potrebbe approdare all’Inter U23 come nuovo allenatore. Dopo aver preso tempo per riflettere e tutelarsi, l’ex tecnico dell’Udinese sta valutando questa importante opportunità. Con Zamuner, nuovo DS del Vicenza, che ha rivelato dettagli sul fronte, il panorama si fa sempre più interessante. La situazione si sviluppa, e le prossime mosse potrebbero cambiare le sorti di queste grandi squadre, segnando una nuova fase per tutti i protagonisti.

Vecchi potrebbe diventare un nuovo allenatore dell’Inter U23, ma prima dovrà rescindere il proprio contratto dal Vicenza. Il nuovo DS Zamuner ne ha parlato in questo modo. VECCHI POTREBBE ANDARE ALL’INTER UNDER 23 – Nella giornata di oggi, il Vicenza ha presentato alla stampa il nuovo Direttore Sportivo Giorgio Zamuner. Ecco cos’ha detto a proposito del prossimo allenatore dei veneti: « L’allenatore? Con Stefano mi sono sentito in questi giorni e ha fatto un bel lavoro qui, ci siamo presi qualche giorno dj riflessione entrambi, mi sto tutelando e ho contattato qualche allenatore, non tanti, vorrei un profilo con le stesse motivazioni della proprietà e il sottoscritto per fare un campionato importante. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Vecchi-Inter U23, Zamuner (DS Vicenza): «Presi giorni per riflettere, ma mi sto tutelando»

In questa notizia si parla di: vecchi - inter - zamuner - vicenza

Inter-Psg, la bordata di Simone Inzaghi: "Noi siamo vecchi?" - Simone Inzaghi, in un’intervista UEFA, riflette sulla straordinaria corsa dell’Inter verso la sua seconda finale di Champions in tre stagioni.

Ancora in stallo la trattativa per la risoluzione del contratto che sta allungando i tempi per la definizione del nuovo mister del Vicenza. Intanto oggi è il giorno di Giorgio Zamuner di Alberta Mantovani Vai su Facebook

Vecchi-Lane, la sfida non si sblocca e il Vicenza resta in “Conclave”; Il Vicenza al centro delle indiscrezioni; Niente cambio di rotta per il Vicenza Calcio: nonostante la mancata promozione, la famiglia Rosso resta al timone.

LR Vicenza: Zamuner durante la presentazione alla stampa ha parlato anche di mercato - Il nuovo direttore sportivo del Vicenza ha parlato naturalmente anche di mercato e del nodo allenatore che t ... Come scrive vicenzatoday.it

Vecchi, situazione in stand-by con l'Inter per l'Under 23. E col Vicenza c'è rischio 'braccio di ferro' - L'ex tecnico della Primavera nerazzurra, accostato più volte al progetto della nuova squadra nerazzurra che l'anno ... Si legge su msn.com

Vicenza, ecco il primo nome di Zamuner per la panchina biancorossa - La panchina è vacante, il tecnico che ha appena terminato la stagione non sarà riconfermato (guiderà l'Inter U23, come ampiamente an ... Da padovasport.tv