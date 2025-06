Vasto incendio in un agriturismo | struttura evacuata sul posto diverse autobotti

Un incendio devastante ha coinvolto questa mattina un agriturismo lungo la strada provinciale 121 a Grammichele, costringendo all'evacuazione della struttura. Con numerose autobotti e l’intervento di vigili del fuoco da Catania, Caltagirone e Palagonia, le operazioni di spegnimento sono in corso per mettere fine a questa tragedia. La situazione rimane critica, mentre si lavora senza sosta per domare le fiamme e tutelare tutti i presenti.

Un vasto incendio ha colpito questa mattina un agriturismo situato lungo la strada provinciale 121, nel territorio comunale di Grammichele. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, supportate dai distaccamenti di Caltagirone e Palagonia, da.

