Vasco abbraccia la madre di Alba Chiara Baroni uccisa dal fidanzato nel 2017 | L'amore non è possesso

In un gesto di profonda empatia e solidarietà, Vasco Rossi ha abbracciato Loredana Magnoni e Massimo Baroni, genitori di Alba Chiara Baroni, vittima di femminicidio nel 2017. Un abbraccio che va oltre le parole, simbolo di sostegno e rispetto per tutte le donne. Vasco si è dimostrato ancora una volta un artista capace di unire musica e umanità, ribadendo che l’amore non è possesso e sostenendo il messaggio contro la violenza di genere. Continua a leggere.

Un abbraccio in nome della solidarietà e delle vittime di femminicidio. Vasco Rossi ha incontrato Loredana Magnoni e Massimo Baroni, genitori di Alba Chiara Baroni uccisa nel 2017 dal fidanzato. La coppia ha avuto un lungo colloquio con il rocker che ha sostenuto, pienamente, il loro messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

