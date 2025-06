Varchi Color Run a Montevarchi

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile: la Varchi Color Run a Montevarchi torna per celebrare l’estate con energia, spensieratezza e una cascata di colori! Sabato 21 giugno 2025, alle 18.00 presso “La Capannina”, unisciti a noi in questa corsa non competitiva dove l’unico obiettivo è divertirsi e condividere momenti di pura allegria. Pronto a colorare il tuo sabato? La magia sta per cominciare!

Arezzo, 13 giugno 2025 – A Montevarchi torna uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate: sabato 21 giugno 2025 si rinnova l’appuntamento con la “Varchi Color Run”, la corsa non competitiva dove a contare non è la performance sportiva, ma la voglia di divertirsi e condividere momenti di allegria immersi in una pioggia di colori. Il ritrovo è previsto alle ore 18.00 presso “La Capannina”, che sarà anche centro nevralgico per la musica, il cibo e l’intrattenimento post gara. La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta alla presenza del Sindaco Silvia Chiassai Martini e dell’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci, affiancati da Valerio e Giada Volpi dell’Associazione sportiva Rinascita Montevarchi, promotrice dell’iniziativa, e da Geremia Nannini, gestore dello spazio rinnovato “Fresko - La Capannina”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - “Varchi Color Run” a Montevarchi

