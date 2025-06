Vallesaccarda celebra la Festa Europea della Musica con Dance Tarantella

Vallesaccarda si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica e della tradizione, celebrando la Festa Europea della Musica con un evento unico: Dance Tarantella. In piazza M. Addesa, sabato 21 giugno, l’energia della dance incontra le radici della tarantella, creando un’esperienza coinvolgente e suggestiva. Un’occasione imperdibile per scoprire come passato e presente possano danzare insieme, rendendo questa festa un ricordo indimenticabile per tutti.

Musica, tradizione e innovazione si incontrano nella splendida cornice di Piazza M. Addesa per la Festa Europea della Musica. L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno con l’attesissimo spettacolo DANCE TARANTELLA, un evento che promette di unire la vitalità della musica dance all’anima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Vallesaccarda celebra la Festa Europea della Musica con Dance Tarantella

In questa notizia si parla di: musica - dance - festa - europea

A Fossa di Concordia "Land of happiness": la festa che unisce musica dance e beneficienza - Unisciti a noi sabato 17 maggio presso il Centro sportivo di Fossa di Concordia per Land of Happiness, la seconda edizione del festival dell’associazione Playa d’en Fossa.

Lendinara celebra la Festa Europea della Musica! Villa Marchiori dei Cappuccini 20 e 21 giugno 2025 Torna Strings Theory Music Fest, il festival culturale che porta la nostra città nel prestigioso palinsesto nazionale della Festa Europea della Musi Vai su Facebook

Vallesaccarda celebra la Festa Europea della Musica con Dance Tarantella; La Festa della Musica a Manduria, sabato 21 giugno in contemporanea europea; La musica un mondo di mestieri.

Festa Europea della Musica a Torino Lo riporta mentelocale.it: Torino si prepara a vivere una nuova edizione della Festa Europea della Musica, celebrando il 25° anniversario di Torino Capitale della Musica con un programma ricco e coinvolgente curato dalla Proloc ...