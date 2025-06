Valeria Solarino | Se la politica ti dice di andare al mare invece che votare allora c’è un problema serio L’amore? Funziona solo se siamo interi non metà di nessuno

Valeria Solarino, madrina del Taormina Film Festival, invita a riflettere su temi cruciali: il ruolo del cinema, la difesa del referendum e l’importanza dell’amore come scelta libera. Se la politica ci allontana dal voto, rischiamo di perdere il potere di decidere il nostro destino. L’amore funziona solo se siamo interi, senza pezzi di nessuno. In un mondo in costante cambiamento, è fondamentale tornare a mettere al centro ciò che conta davvero.

Per l'attrice essere madrina del Taormina Film Festival è un modo per affrontare tematiche importanti: il cinema che deve tornare al centro, il referendum come strumento da difendere, la parità ancora lontana, l'amore come scelta libera, il tennis e «l'odio che in fondo è amore, perché ti definisce».

Chi è Valeria Solarino, nuova madrina del Taormina Film Festival - Valeria Solarino, volto di spicco del cinema italiano, è la nuova madrina della 71esima edizione del Taormina Film Festival.

TAORMINA FILM FESTIVAL, OSPITE MARTIN SCORSESE, MADRINA LA SOLARINO. A Martin Scorsese il Premio alla Carriera mentre madrina di quest'anno sarà Valeria Solarino, così alla 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14

Tutto quello che ancora non sai su Valeria Solarino e sul perché è la più solare delle attrici italiani elle.com scrive: Figlia di padre siciliano (di Modica) e madre torinese, Valeria Solarino è la più italiana tra le attrici italiane, nonostante sia nata in Venezuela.