Enrico Galiano ci invita a riflettere sull’equilibrio tra empatia e preparazione. Come possiamo, infatti, aiutare i giovani a affrontare le sfide della vita senza rischiare di proteggerli troppo o di lasciarli impreparati? Con una risposta che unisce scienza e saggezza, egli sottolinea l’importanza di educare con fermezza e comprensione, affinché i ragazzi sviluppino resilienza e autonomia, elementi fondamentali per il loro cammino futuro.

«Va bene essere insegnanti empatici, ma come alleni i ragazzi alle difficoltà della vita? Un insegnante ingiusto, un capo che li tratta male?» La domanda, frequente, è nuovamente arrivata a Enrico Galiano che l'ha definita "bella e importante" e ha risposto affidandosi prima alla scienza e poi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - «Va bene essere empatici, ma come alleni i ragazzi alle difficoltà della vita?»: la risposta di Enrico Galiano

"Eh ma nella vita incontreranno di sicuro un capo che li tratta male! Come li alleni ad affrontare le difficoltà?" Rispondiamo a questa domanda così bella e importante. E voi, cosa rispondereste? Vai su Facebook

