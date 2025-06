Va all’asta in Gran Bretagna una lettera d’amore di John Lennon alla prima moglie

Una lettera d’amore di John Lennon alla sua prima moglie, Cynthia Powell, sarà battuta all’asta in Gran Bretagna. Scritto nel 1962, quando Lennon aveva appena 21 anni e il mondo dei Beatles era ancora agli inizi, il manoscritto rivela un’intima e fragile parte del suo passato. Il 9 luglio, da Christie’s a Londra, questa preziosa testimonianza si prepara a raggiungere un valore stimato tra 30.000 e 40.000 sterline, offrendo un assaggio di un amore giovanile che ha segnato la leggenda.

Una lettera scritta da John Lennon, datata aprile del 1962, va all'asta. Il destinatario era la sua prima moglie, Cynthia Powell. Il giovane Lennon aveva 21 anni al momento della scrittura, durante un'esibizione ad Amburgo dei Beatles, ancora ignaro del successo mondiale che avrebbe raggiunto la band. L'asta si terrà il 9 luglio da Christie's a Londra, con un valore stimato tra le 30.000 e le 40.000 sterline (tra i 35.000 e i 46.000 euro). All'asta una lettera di John Lennon alla prima moglie. "Ti amo, per favore aspettami", è una delle dichiarazioni d'amore contenute nella missiva. Inoltre, il leader dei Fab Four dice a Cynthia "mi manchi terribilmente" e ancora, "per favore, aspettami e non essere triste, lavora sodo".