Negli Stati Uniti, la tensione tra il diritto alla protesta e le decisioni di repressione si fa sempre più acuta, coinvolgendo anche la voce dei credenti. Mentre i tribunali si confrontano sulle scelte del presidente Trump di inviare truppe per arginare le manifestazioni contro le deportazioni, molti fedeli hanno trasformato il dissenso in preghiera e denuncia, dando voce a un senso profondo di giustizia. È un racconto che mette in luce come fede e impegno civile possano unirsi in un momento di crisi.

Negli Stati Uniti è scontro di tribunali sulle decisioni del presidente Trump rispetto all’invio di truppe per reprimere le manifestazioni contro la deportazione degli stranieri. E si fa sentire anche la voce dei credenti che diventa preghiera e denuncia. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Usa e repressione manifestanti. Il dissenso dei credenti

