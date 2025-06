Usa capo del Pentagono | Invasione di Panama e Groenlandia? Abbiamo i piani pronti

Un'ombra di tensione si staglia sul panorama internazionale: secondo il capo del Pentagono, gli Stati Uniti hanno pronti piani per un'eventuale invasione di Panama e Groenlandia. Un messaggio che solleva interrogativi sulla strategia americana e sulle possibili conseguenze di tali mosse militari. Cosa cela questa preparazione? La geopolitica si fa ancora più complessa e incerta. Rimaniamo sintonizzati per scoprire come si evolveranno gli eventi.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno i piani pronti per invadere Panama e Groenlandia. "Credo che gli americani vogliano che il Pentagono abbia piani pronti per qualsiasi cosa", ha detto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth rispondendo alla domanda di un deputato durante un'audizione alla Camera, non escludendo un'azione militare per invadere Panama e Groenlandia, . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

