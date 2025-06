Usa capo del Pentagono Hegseth annuncia | I piani per invadere la Groenlandia e Panama sono già pronti - VIDEO

L'ex militare e attuale Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha svelato i piani segreti di invadere la Groenlandia e Panama, territori strategici già pronti all'azione. Con Trump che mira a consolidare il predominio americano su risorse preziose e rotte commerciali chiave, il mondo si prepara a un nuovo, incerto capitolo di geopolitica. Quali saranno le ripercussioni di queste mosse audaci?

L'ex militare e attuale Segretario della Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth annuncia che i piani di occupazione della Groenlandia e di Panama sono già ultimati. Trump mira ai due territori indipendenti da inizio mandato per le ricchezze naturali e per il predominio politico e commerciale american. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, capo del Pentagono Hegseth annuncia: "I piani per invadere la Groenlandia e Panama sono già pronti” - VIDEO

In questa notizia si parla di: hegseth - annuncia - piani - groenlandia

Il Pentagono ha predisposto i piani per invadere Groenlandia e Panama. L'annuncio di Hegseth al Congresso Vai su X

"Benvenuto Kevin". Lo ha ufficializzato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, annunciando la firma del fantasista belga. De Laurentiis lo ha ufficializzato pubblicando una foto in cui stringe la mano a De Bruyne su X. #ANSA Vai su Facebook

Hegseth: 'Pronti i piani per invadere Groenlandia e Panama'; Il Pentagono ha predisposto i piani per invadere Groenlandia e Panama. L'annuncio di Hegseth al Congresso; Pronti i piani Usa per invadere la Groenlandia e Panama.

USA, Pete Hegseth: “Abbiamo i piani pronti per Panama e Groenlandia” Come scrive msn.com: Durante un’audizione alla Camera USA, Pete Hegseth rivela che il Pentagono ha piani pronti per Panama e Groenlandia.