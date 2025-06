Urc 2025 | Leinster e Bulls 80 minuti per il titolo

si prepara a difendere il suo titolo, mentre i Bulls puntano a conquistare il trofeo per la prima volta dal loro debutto. Con 80 minuti di pura adrenalina, questa sfida promette spettacolo e emozioni intense. Chi si laureerà campione dell’URC 2025? Restate sintonizzati: la grande finale sta per scrivere un nuovo capitolo di storia nel rugby internazionale.

Si chiude domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18, l’United Rugby Championship. Al Croke Park di Dublino scenderanno in campo, infatti, il Leinster e i Bulls per la finalissima dell’Urc. Per i dubliners la prima finale dopo quattro anni, mentre per i sudafricani è il bis dopo la finale persa un anno fa contro Glasgow. La finale è quella tra le due squadre che hanno chiuso ai primi due posti la stagione regolare, con il Leinster che ha dominato con 16 vittorie e due soli ko, mentre i Bulls hanno raccolto 14 successi e quattro sconfitte. Nei playoff gli irlandesi hanno battuto gli Scarlets 33-21 e i Glasgow Warriors 37-19; mentre i sudafricani hanno avuto prima la meglio di Edimburgo per 42-33 e poi gli Sharks per 25-13. 🔗 Leggi su Oasport.it