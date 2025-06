uomo si masturba in una panchina al parco e continua a farlo anche davanti ai carabinieri

Un episodio sconcertante ha scosso il Parchetto Lago Nord a Paderno Dugnano, dove un uomo si è reso protagonista di atti osceni in pubblico, ignorando la presenza di testimoni e l’intervento dei carabinieri. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto degli spazi pubblici. La sua condotta, infatti, ha portato all’arresto, dimostrando che nessuno è sopra la legge e che le autorità sono impegnate a tutelare la collettività.

Seduto su una panchina del Parchetto Lago Nord a Paderno Dugnano (Milano) continuava a masturbarsi. Incurante dell’arrivo dei primi testimoni, che hanno chiamato i carabinieri, e incurante dell’arrivo dei militari in divisa. È stato arrestato con l’accusa per atti osceni in luogo pubblico un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it