Uomo disperso in mare | ricerche in corso a Pane e Pomodoro

Le acque di Bari si tingono di preoccupazione mentre continuano le ricerche per un uomo disperso vicino a Pane e Pomodoro. Le forze dell'ordine e i soccorritori lavorano senza sosta, sperando di ritrovare il turista straniero scomparso in mare. La comunità attende aggiornamenti, sperando in un lieto esito. Restate con noi per gli ultimi sviluppi di questa drammatica vicenda.

Ricerche in corso nelle acque del lungomare di Bari, all'altezza di Pane e Pomodoro, per un uomo disperso in mare. Sul posto sono all'opera mezzi della Capitaneria di porto e vigili del fuoco: secondo prime informazioni, l'uomo - si tratterebbe di un turista straniero - non sarebbe tornato a riva. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Uomo disperso in mare: ricerche in corso a Pane e Pomodoro

In questa notizia si parla di: uomo - disperso - mare - ricerche

Ritrovato grazie ai mezzi dei vigili del fuoco un uomo di 87 anni disperso a Vinci - Ritrovato dai vigili del fuoco, un uomo di 87 anni disperso a Vinci, nelle ricerche avviate nella notte a Spicchio Sovigliana.

+++ Ultim’ora. Ricerche in corso a Pegli per un uomo disperso in mare +++ Vai su Facebook

Uomo disperso in mare: ricerche in corso a Pane e Pomodoro; Ricerche in mare per un disperso: ritrovato nella notte; Bari, 35enne disperso in mare a Pane e Pomodoro: ricerche in corso VIDEO.

Bari, uomo disperso in mare a Pane e Pomodoro: ricerche in corso - Mobilitazione di Capitaneria di porto e vigili del fuoco: si cerca un uomo scomparso in acqua. Da msn.com

Ricerche in corso sul lungomare di Bari per ragazzo disperso a Pane e Pomodoro - Sul posto sono intervenute diverse unità della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e della Polizia ... Secondo giornaledipuglia.com

Ospite del Cara disperso in mare a Pane e Pomodoro: dopo aver fatto il bagno non è tornato a riva - A dare l’allarme quattro amici, anche loro ospiti del centro accoglienza di Palese ... msn.com scrive