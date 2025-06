Uomo armato d' ascia rompe vetro di un bus poi vaga in strada

Una notte di paura nella tranquilla via Ucria, quando un uomo armato d’ascia ha rotto il vetro di un autobus Atac in transito, seminando panico tra i passanti. Fortunatamente, i carabinieri sono intervenuti rapidamente, individuando e denunciando un romano di 55 anni, evidentemente ubriaco e fuori controllo. Un episodio che ricorda quanto sia importante la vigilanza e la prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza di tutti.

Armato d’ascia ha spaccato il vetro di un autobus Atac in transito. Paura nella notte in via Ucria (zona Colle Monfortani), dove un romano di 55 anni, visibilmente ubriaco, è stato individuato e denunciato dai carabinieri mentre vagava in strada. L’esagitato, intorno alle 2 di stanotte, ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Uomo armato d'ascia rompe vetro di un bus, poi vaga in strada

