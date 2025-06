Unvs Treviso | dal calcio giovanile all’atletica leggera

Dopo un emozionante percorso tra giovani talenti e passione sportiva, il 44° Torneo di calcio Marca Trevigiana “Memorial Alberto Liziero” si è concluso con grande entusiasmo allo stadio Arles Panisi di Mogliano Veneto. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato Autorità Pubbliche e Sportive, sottolineando l’importanza di valorizzare il talento giovanile e lo sport come strumento di crescita. La coppa Flair Play, assegnata dalla Sezione UNVS di Treviso, è stata consegnata dal...

Venerdì 6 giugno allo stadio comunale Arles Panisi di Mogliano Veneto, si è concluso il 44°Torneo di calcio Marca Trevigiana “Memorial Alberto Liziero” alla presenza delle Autorità Pubbliche e Sportive locali. La coppa Flair Play assegnata dalla Sezione UNVS di Treviso è stata consegnata dal. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Unvs Treviso: dal calcio giovanile all’atletica leggera

In questa notizia si parla di: unvs - treviso - calcio - giovanile

Unvs Treviso e master dei master di tennis femminile over 50 e over 60 - Un'onda di energia femminile invaderà il campo il 10 maggio con il Master dei Master UNVS di tennis over 50 e over 60.

Unvs Treviso: dal calcio giovanile all’atletica leggera; Atletica, tiro a segno, rugby e tennis: i soci Unvs Treviso si fanno onore anche a dicembre; I soci di Unvs Treviso protagonisti nei campionati mondiali e nazionali.

I soci di Unvs Treviso protagonisti nei campionati mondiali e nazionali Segnala trevisotoday.it: Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday La Sezione di Treviso dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS ...