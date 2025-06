Un' opera impreziosisce l' ingresso della biblioteca | La città è vicina alla Malatestiana e i cesenati continuano a farla vivere

Un tocco di arte e cultura trasforma l’ingresso della biblioteca, diventando un simbolo di empowerment e speranza. La recente donazione del Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena, una splendida statua di Leonardo Lucchi raffigurante una giovane donna che invita alla lettura, arricchisce il patrimonio della Malatestiana. Questa opera, vicina alla storica biblioteca, continua a far vivere il messaggio che la conoscenza è il primo passo verso il riscatto delle donne e il progresso sociale.

Il Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena ha donato una statua di Leonardo Lucchi alla Malatestiana. L’opera, collocata nell’ingresso della biblioteca, rappresenta una giovane donna che invita alla lettura, strumento di conoscenza e riscatto per le donne che per lungo tempo non ne hanno avuto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Un'opera impreziosisce l'ingresso della biblioteca: "La città è vicina alla Malatestiana e i cesenati continuano a farla vivere"

In questa notizia si parla di: opera - ingresso - biblioteca - malatestiana

Ingresso ferroviario a Verona da Nord, dibattito pubblico per migliorare l'opera - Il futuro dell’ingresso ferroviario di Verona da Nord si apre a un vivace dibattito pubblico, fondamentale per migliorare questa importante opera di infrastruttura.

Mi è giunti una notizia che mi riempie di enorme tristezza. È morto un amico e uno degli autori più importanti del «Ponte Vecchio», il professor Angelo Turchini, che qualche giorno fa aveva donato la sua biblioteca e il suo archivio alla Biblioteca Malatestiana d Vai su Facebook

Una statua di Lucchi celebra l'accesso delle donne alla lettura: opera inaugurata all'ingresso della Malatestiana; Una mostra in Biblioteca Malatestiana ripercorre gli anni rivoluzionari del maestro Ubaldo Ciccarese (FOTO); Cesena Cultura - Notte dei Musei - 2025.

Una nuova statua di Leonardo Lucchi all’ingresso della Biblioteca Malatestiana di Cesena - Un dono alla città e al suo più prestigioso istituto culturale, la Biblioteca Malatestiana. Come scrive corriereromagna.it

Una mostra “Per Dante Alighieri” nella Biblioteca Malatestiana - L’ingresso è incluso nel costo del biglietto di ingresso alla Biblioteca Malatestiana. Si legge su corrierecesenate.it

Cesena, ultimi giorni alla Malatestiana per la mostra su Dante Alighieri - Per questo non solo le edizioni a stampa delle opere dantesche possono aiutare i visitatori a capire come circolò l’opera di Dante ... Lo riporta corriereromagna.it