Università e lavoro | Ateneo attrattivo e con ottimi dati occupazionali

L’Università di Pisa si conferma un ateneo di eccellenza, capace di attrarre studenti da tutta Italia e oltre, con il 40% dei laureati magistrali provenienti da fuori regione. I dati del 27° Rapporto sul profilo occupazionale svelano che i laureati pisani ottengono percentuali di occupazione più elevate e guadagni superiori rispetto alla media toscana e nazionale. Un ambiente stimolante e competitivo, che valorizza il talento e apre le porte al futuro.

Pisa, 13 giugno 2025 – Un Ateneo fortemente attrattivo, con il 40% dei laureati magistrali proveniente da fuori regione, che assicura percentuali occupazionali più alte e maggiori guadagni rispetto sia alla media toscana che a quella nazionale. È questa, in estrema sintesi, la fotografia dell'Università di Pisa che emerge dal 27° Rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, presentato all'Università degli studi di Brescia il 10 giugno, da AlmaLaurea, il Consorzio interuniversitario al quale aderiscono 80 atenei italiani. Il rapporto sui laureati ha analizzato le performance formative di 7313 laureati dell'Università di Pisa del 2024, di cui 4.

In questa notizia si parla di: università - ateneo - attrattivo - occupazionali

