Università dell’Aquila | voto incerto nessun rettore eletto al primo turno!

All’Università dell’Aquila, il primo turno delle elezioni rettorali si chiude senza vincitori chiari: con il 70% di affluenza, nessuno dei quattro candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta. La sfida ora si sposta al ballottaggio di martedì 17 giugno 2025, che deciderà il futuro della prestigiosa istituzione. Su 1.207 elettori, molti si chiedono cosa riserverà il secondo round e quale candidato affronterà il voto decisivo.

L'Aquila - Il primo turno per eleggere il rettore all’Università dell’Aquila non ha prodotto la maggioranza: affluenza al 70%, possibile ritiro di un candidato, ballottaggio previsto. Nel primo turno delle elezioni rettorali all’Università degli Studi dell’Aquila, nessuno dei quattro candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta richiesta, rendendo indispensabile un secondo turno previsto per martedì 17 giugno 2025. Su 1?207 elettori, hanno partecipato 854, con una partecipazione del 69,8?%; tra questi, l’affluenza tra i docenti è stata più alta (81,4?%), mentre gli studenti hanno votato solo al 33?%. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv