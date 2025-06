Uniti e contro guerre e riarmo! Il 21 giugno si svolga una sola manifestazione – L’appello

In un'epoca di tensioni crescenti e minacce globali, è fondamentale unirsi per dire basta alle guerre e al riarmo. Il 21 giugno, in un singolo grande gesto di solidarietà, si terrà l’Appello, unendo voci contro le politiche belliche e per un mondo più giusto. È tempo di fare sentire la nostra voce e difendere i valori di pace e umanità, perché soltanto insieme possiamo cambiare il corso degli eventi.

Stanotte Israele ha attaccato l’Iran, mostrando sempre più al mondo il suo carattere terrorista oltre che genocidario. La Nato ha deciso di fissare al 5% la spesa militare minima per i vari paesi aderenti, ponendo le condizioni per dare il via ad una guerra con la Russia e parallelamente per distruggere il welfare in Europa e privatizzare tutta la sfera della riproduzione sociale. Nei giorni scorsi von der Leyen ha proposto di dar vita ad una tassa europea da imporre sui paesi che non raggiungano il 5% della spesa militare, in modo da obbligarli a farlo. Contro le classi dirigenti occidentali hanno deciso di puntare decisamente alla terza guerra mondiale, è quindi necessario costruire un movimento largo e popolare contro la guerra e le spese militari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uniti/e contro guerre e riarmo! Il 21 giugno si svolga una sola manifestazione – L’appello

21 GIUGNO MANIFESTAZIONE NAZIONALE CONTRO GUERRA E RIARMO. SÌ AL DISARMO! ROMA PIAZZA VITTORIO ORE 14:00 ?Per adesioni: [email protected] Insieme ad oltre 40 tra partiti, associazioni, realtà del sindacalismo Vai su Facebook

