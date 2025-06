Un’invasione di animali africani per denunciare la crisi climatica

Un’originale invasione di animali africani di cartone sta attraversando venti città tra Africa e Europa, portando un messaggio potente sulla crisi climatica. Da Kinshasa all’Artico, questa performance artistica coinvolge il pubblico, stimolando riflessioni urgentissime sui danni causati dai cambiamenti climatici. Un richiamo visivo e simbolico che invita tutti a reagire: perché il futuro del nostro pianeta dipende dalle azioni di oggi. Leggi tutto per scoprire come l’arte può fare la differenza.

Da Kinshasa all’Artico, una performance artistica che porta in giro un branco di animali selvatici di cartone sta facendo tappa in venti città africane ed europee per risvegliare le coscienze di fronte ai cambiamenti climatici. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Un’invasione di animali africani per denunciare la crisi climatica

