Unicredit fino al 40% di bonus per chi investe | capitale aperto ai dipendenti

Unicredit ha annunciato che fornirà ai suoi dipendenti un bonus fino al 40% per l’acquisto di azioni della banca milanese. Un’iniziativa che rientra nel programma U Share, parte della politica retributiva del 2025, che mette a disposizione dei lavoratori fino a 10mila euro da investire. Non si tratta però soltanto di una forma di compensazione ulteriore per i dipendenti Unicredit, ma anche di un modo per favorire l’assetto proprietario dell’ azionariato diffuso. Questa situazione, in cui la maggioranza delle azioni è in mano a investitori che posseggono una percentuale minima del capitale di mercato, dà più indipendenza alla dirigenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it