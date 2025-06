Un’estate in musica Da vivere e da ballare Dal punk rock al jazz

Un’estate in musica da vivere e da ballare, tra i ritmi travolgenti del punk rock e le note sofisticate del jazz. Dal 15 giugno all’Ippodromo del Visarno di Firenze, ogni sera sarà un’occasione per immergersi in concerti indimenticabili, incontrando artisti di fama internazionale e scoprendo nuove sonorità. Preparati a lasciarti coinvolgere: questa stagione musicale promette emozioni intense e momenti di pura gioia. Non resta che iniziare il conto alla rovescia!

Inizia un’estate in musica tutta da vivere e da ballare. A cominciare dal 15 giugno, quando a Firenze all’Ippodromo del Visarno alle ore 21 saranno in concerto i Green Day, la band californiana simbolo del punk rock. Il 18 giugno alle 21.15 Patty Pravo farà tappa al teatro Romano di Fiesole col suo tour ‘Ho provato tutto’. All’ippodromo fiorentino del Visarno il 25 giugno alle ore 21 arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, mentre il 28 giugno alle ore 20, all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, Manuel Agnelli riunisce gli Afterhours, che il 12 luglio alle 21.,30 replicano ad Arezzo a Parco il Prato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un’estate in musica. Da vivere e da ballare. Dal punk rock al jazz

