Un' estate a tutta padel | al Polisportivo Monti è tempo di Summer Cup al via il torneo

Preparati ad un'estate all'insegna del divertimento e della sfida al Polisportivo Monti! Dal 13 giugno al 12 settembre, la Summer Cup, torneo di padel organizzato da Uisp e Todo Padel, accenderà le giornate di tutti gli appassionati, principianti e non. Un'occasione unica per mettersi in gioco, socializzare e vivere l'adrenalina del padel sotto il sole estivo. È ora di calzare le scarpe da tennis e dare il via a un’estate di sport e allegria!

Il polisportivo Monti ospiterà la Summer Cup, torneo estivo di padel organizzato dalla Uisp e Todo Padel che si disputerà dal 13 giugno al 12 settembre. "Un evento pensato per principianti di ogni età, maschi, femmine e coppie miste, che desiderano divertirsi, mettersi alla prova e confrontarsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un'estate a tutta padel: al Polisportivo Monti è tempo di Summer Cup, al via il torneo

In questa notizia si parla di: padel - polisportivo - monti - summer

L’estate si accende sui campi del G. Monti! Dal 13 giugno al 12 settembre, tutti i venerdì si gioca la TODO PADEL SUMMER CUP Livello principiante Aperto a coppie: uomini, donne, misti 4 partite garantite Premi ogni tappa + premio finale Iscr Vai su Facebook

Un'estate a tutta padel: al Polisportivo Monti è tempo di Summer Cup, al via il torneo.

Al polisportivo apre la nuova 'Accademia di Padel' diretta da un campione internazionale Segnala forlitoday.it: Il Polisportivo Monti, affiliato Uisp Forlì Cesena, si prepara ad accogliere un progetto innovativo: la nuova Accademia di Padel, diretta dal campione e allenatore internazionale Ángel Ruiz ...