Under 17 Benevento in finale scudetto | poker alla Pro Vercelli

La squadra Under 17 del Benevento ha dominato la semifinale scudetto, travolgendo la Pro Vercelli con un netto 4-0 al “Rocchi” di Viterbo. Una prestazione convincente e senza paura che ha proiettato i sanniti verso la finale di domenica, dove attenderanno tra Spal e Ternana. I giovani giallorossi hanno dimostrato carattere e talento: ora, sogno tricolore alla portata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è chiusa con un rotondo 4-0 la semifinale disputata dal Benevento Under 17 che al “Rocchi” di Viterbo ha schiantato la Pro Vercelli staccando il biglietto per la finale scudetto in programma domenica contro una tra Spal e Ternana. Senza storia il match che ha visto i ragazzi di mister Floro Flores mettere subito le cose in chiaro con le reti di Soprano e Scalici. Nella ripresa alla mezzora Grilli ha siglato anche il 3-0 con i giallorossini che hanno reso più rotondo il punteggio con il 4-0 di Del Gaudio. La finale è in programma domenica sera 15 giugno al “Manlio Scopigno” di Rieti contro la vincente di Spal-Ternana in campo alle 20:30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Under 17, Benevento in finale scudetto: poker alla Pro Vercelli

Nell’andata dei quarti di finale playoff scudetto di categoria, l’Under 17 biancorossa cede 3-1 al #Benevento ? 5’ pt #Giugliano (B) ? 9’ pt #Bellali (P) ? 43’ pt #Battista (B) ? 40’ st #Giugliano (B) #PerugiaBenevento #forzaperugiasempre @robertosett Vai su Facebook

