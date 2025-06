Una stentata democrazia Il Battaglione Batà presenta l’ultimo album

Preparati a un viaggio musicale intenso e coinvolgente: domani sera alle 21.15, il Battaglione Batà presenterà al teatro di Caldarola il loro ultimo album, "Una stentata democrazia". Un evento che, pur attraversato da momenti di rinvio, promette di regalare emozioni autentiche e riflessioni profonde. Non perdere l’occasione di scoprire le sonorità di un gruppo che sa unire impegno e musica in un’esibizione da non dimenticare.

Domani, alle 21.15, il Battaglione Batà presenterà al teatro di Caldarola l’ultimo album dal titolo "Una stentata democrazia". Si tratta del concerto inserito inizialmente nel cartellone delle celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione, ma poi annullato per il lutto nazionale istituito a seguito della morte di Papa Francesco. "Il nostro vizio ormai lo conoscete – spiegano i componenti del gruppo invitati a Caldarola dal Comune in sinergia con l’associazione Macondo e l’Anpi dei Cinque Comuni –. A starcene zitti proprio non ce la facciamo. Dal 2014, all’insegna del folk, abbiamo messo in musica storie di Resistenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una stentata democrazia. Il Battaglione Batà presenta l’ultimo album

In questa notizia si parla di: stentata - democrazia - battaglione - batà

Una stentata democrazia. Il Battaglione Batà presenta l’ultimo album; La Resistenza nel Fermano nelle canzoni del Battaglione Batà.