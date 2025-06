Una statua di Lucchi celebra l' accesso delle donne alla lettura | opera inaugurata all' ingresso della Malatestiana

Una statua di Leonardo Lucchi, donata dal Gruppo Consorti del Rotary Club Cesena e collocata all’ingresso della Biblioteca Malatestiana, celebra il potere dell’accesso alla lettura per le donne. Raffigura una giovane donna che invita alla scoperta e alla crescita personale, simbolo di emancipazione e speranza. Questa installazione rappresenta un gesto di valorizzazione della cultura femminile, invitando tutti a riflettere sull’importanza della conoscenza come strumento di riscatto e libertà.

