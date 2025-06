Una rete di cura per crescere tutti insieme | ecco come un nuovo libro aiuta a trasformare l’autismo in opportunità

Una rete di cura per crescere tutti insieme: ecco come un nuovo libro può trasformare l’autismo in un’opportunità di crescita. Come affrontare la disabilità, in particolare l’autismo? Molte famiglie si sentono impreparate di fronte a sfide complesse, ma grazie ai recenti progressi scientifici e a nuove prospettive, è possibile creare un ambiente di sostegno e inclusione. Perché l’unione fa la forza e ogni bambino merita di essere visto e valorizzato.

Come approcciare alla disabilità, e in particolare all'autismo? Molte famiglie si trovano spiazzate e impreparate quando la vita le pone davanti a sfide non facili da gestire. C'è ancora molta ignoranza sul tema, eppure i numeri parlano chiaro: in Italia su 74 bambini tra i 7 e i 9 anni almeno uno presenta un disturbo dello spettro autistico. I progressi in ambito scientifico permettono oggi di avere diagnosi accurate e precocissime. Sono però tanti i genitori che avvertono questo esito come una condanna, che inchioda l'intera famiglia a un destino infelice. E così cercano aiuto, spesso brancolando nel buio.

Autismo, la Asl rivoluziona il percorso di cura: più visite, tempi d'attesa dimezzati e nuova rete territoriale - La ASL Lanciano Vasto Chieti attua una rivoluzione nei percorsi di cura per l’autismo, riducendo i tempi d'attesa e potenziando la rete territoriale.

Adhd e autismo. Webinar gratuito Lunedi 26 maggio ore 19. Grati al Dott. Roberto Ghiaccio per aver dato disponibilità per questo momento di incontro ed alla Famiglia Rossano che ha accolto la richiesta di supporto per il Progetto Don Geppi aiuta le famiglie. Vai su Facebook

Progetto “Aut–Out”: anche la cura degli animali per l’inclusione delle persone affette dai disturbi dello spettro autistico; Autismo, a Messina la rete che abbraccia: tutte le iniziative in città e in provincia; Un corso sull’autismo con l’Angsa.

“Autismo in Rete”: parte il progetto per aiutare bambini, famiglie e professionisti Da roma.repubblica.it: È un’iniziativa innovativa, quella realizzata dalla ReTe Onlus, grazie alla collaborazione con la Casa di Cura San Giuseppe -