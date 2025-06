Una poesia per Razvan morto a Lecce in incidente sul lavoro Di Yuleisy Cruz Lezcano

In ricordo di Razvan, giovane e vittima di un tragico destino, la poesia di Yuleisy Cruz Lezcano ci invita a riflettere sulla fragilità del lavoro e sull’importanza di tutela. Un testo che attraversa il dolore con delicatezza, ricordandoci che dietro ogni incidente c’è una storia da ascoltare e una vita da proteggere. La memoria di Razvan ci spinge a fare di più, affinché tragedie come questa non si ripetano mai più.

La poetessa Yuleisy Cruz Lezcano ci ha inviato una poesia. È dedicata alla memoria del 25enne lavoratore morto a Lecce l’altro ieri. —– Tra sangue e cemento Per te Razvan, ora canta il vento sopra i cornicioni che più non ti reggono, sei l’eco di un grido spezzato d’un volo non scelto che irrora i palazzi muti. Hai lasciato la pelle fra cielo e cemento, e un figlio, rimasto nel ventre di un sogno sospeso. Le tue mani poteva essere nido, ganci per traghettare la vita verso il domani. E invece? Il cielo t’ha preso come prende il mare un remo smarrito. Chi ti teneva, con dita feroci d’amico, ha tenuto il tempo per un solo respiro, poi l’ha perso – come si perde la neve nel pugno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Una poesia per Razvan, morto a Lecce in incidente sul lavoro Di Yuleisy Cruz Lezcano

