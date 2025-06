Una lunga tavolata in corso Mazzini | Arte e convivialità per far rivivere una storica arteria del centro

Una lunga tavolata in Corso Mazzini, tra arte e convivialità, ha trasformato la storica via del centro in un vivace palcoscenico di condivisione. Circa 140 persone si sono unite per scambiarsi storie, gustare prelibatezze e approfondire conoscenze, rendendo l’atmosfera unica e coinvolgente. L’iniziativa, ideata da Collettivo Monnalisa, Pensiero e Azione e La materia dei sogni, ha dimostrato che l’unione fa la forza e che il passato può rivivere attraverso il gusto e la cultura. Abbiamo scommesso sulla...

Circa 140 persone hanno condiviso tempo, storie, prelibitazze e conoscenze in una lunga tavolata allestita in corso Mazzini in occasione dei Mercoledì in corso. L'iniziativa è stata organizzata da Collettivo Monnalisa, Pensiero e Azione e La materia dei sogni.

