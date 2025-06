Una firma per tutelare il made in Italy

Una firma per tutelare il Made in Italy: un gesto semplice ma potente per difendere la qualità e l’autenticità delle nostre eccellenze alimentari. Sabato mattina, piazza Savonarola a Ferrara si trasformerà nel cuore della mobilitazione europea promossa da Coldiretti, che chiede di rendere obbligatoria l’indicazione d’origine in etichetta. Un’iniziativa importante per proteggere i produttori locali e garantire trasparenza ai consumatori. Dalle 8.30 alle 12.30, cittadini europei sono invitati a unirsi a questa battaglia di dignità e tradizione.

Sarà ancora piazza Savonarola, a Ferrara, il punto focale della raccolta firme della proposta di legge europea presentata da Coldiretti per ottenere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine per tutti i prodotti alimentari, in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Dalle 8.30 alle 12.30, muniti di un documento di identità personale (carta di identità cartacea o elettronica o passaporto) sarà possibile per tutti i cittadini di un Paese Ue, sottoscrivere la proposta di Coldiretti di modifica del cosiddetto codice doganale che oggi permette pratiche non corrette in merito alla vera origine degli alimenti coltivati o allevati in un determinato Paese.

