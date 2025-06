Una donna promettente | la storia vera dietro il film

"Una donna promettente" non è solo un thriller avvincente, ma anche ispirato a una storia vera che svela la complessità di un'esistenza spezzata. Diretto da Emerald Fennell, il film narra di Cassandra, una giovane donna che, tra sogni infranti e scelte difficili, affronta un cammino di riscatto e verità. La sua vicenda ci invita a riflettere sulle sfide invisibili che molte donne devono affrontare ogni giorno, una realtà più vicina di quanto si possa immaginare.

Primo film diretto da Emerald Fennell, Una donna promettente ( qui la recensione ) racconta la storia di Cassandra “Cassie” Thomas ( Carey Mulligan ), una studentessa che ha abbandonato la facoltà di medicina e la cui vita sembra essere bloccata in un limbo. Non ha un fidanzato, lavora in un bar e vive con i suoi genitori. Si scopre che ha lasciato la facoltà di medicina insieme alla sua amica Nina dopo che quest’ultima è stata violentata mentre era sotto l’effetto dell’alcol. Da allora Nina è morta. Sebbene il suo stupratore non sia mai stato punito, Cassie ha trovato un modo per espiare il suo peccato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

