Una delle chiese più belle di Italia ce l' abbiamo in Trentino

Una delle chiese più affascinanti d’Italia si trova in Trentino: la Chiesa della Santissima Trinità di Rovereto. Celebrata come l’attrazione più amata del territorio nella dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI, con 4.925 voti, questa meraviglia si distingue tra oltre 39.000 luoghi in tutta Italia. I suo...

