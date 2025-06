una coppia di 40enni fa il bagno nella fontana di piazza brin

In un'estate che promette di essere calda, un episodio insolito ha acceso i riflettori su Piazza Brin: una coppia di quarantenni, già nota alle autorità, si è concessa un tuffo improvviso nella fontana, sfidando le regole di sicurezza. Un gesto che ha suscitato attenzione e polemiche, ricordandoci quanto il rispetto delle norme sia fondamentale per il benessere collettivo. La vicenda si è conclusa con sanzioni e ordine di allontanamento, ma invita a riflettere sul valore del rispetto civico.

La Spezia, 13 giugno 2025 – Una coppia di italiani quarantenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dalla polizia locale spezzina a fare il bagno nella fontana di piazza Brin, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana. A entrambi è stata inflitta una sanzione amministrativa pari a 100 euro ciascuno, con contestuale ordine di allontanamento immediato dal quartiere ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza urbana. Poco dopo, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da musica ad alto volume proveniente da una via laterale, dove un cittadino di origine dominicana di 26 anni aveva collocato una potente cassa acustica sulla pubblica via, in violazione della specifica ordinanza sindacale contro i fenomeni di disturbo della quiete pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it