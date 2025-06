Una bottiglia di grappa come anestesia | parla un' ex paziente di Picciotti chirurgo-ristoratore accusato di omicidio

Una bottiglia di grappa come anestesia? Un ex paziente di Picciotti, chirurgo e ristoratore coinvolto in un caso scioccante, rivela dettagli inquietanti sui metodi discutibili del medico peruviano Jose Lizarraga Picciotti. Accusato di omicidio colposo per la tragica morte di Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, deceduta dopo un intervento senza autorizzazione, emerge una testimonianza che scuote l’intera comunità medica e non solo. A...

Spunta una nuova testimonianza choc sui metodi del medico chirurgo peruviano¬†Jose Lizarraga Picciotti, accusato di omicidio colposo per la morte di¬†Ana Sergia Alcivar Chenche, 47 anni, deceduta dopo la liposuzione eseguita in uno studio medico¬†di Roma, risultato da anni privo di autorizzazione. A. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - "Una bottiglia di grappa come anestesia": parla un'ex paziente di Picciotti, chirurgo-ristoratore accusato di omicidio

Roma, donna di 47 anni muore dopo una liposuzione in uno studio privato. Indagato il chirurgo Jose Lizarraga Picciotti - Una tragedia scuote Roma: una donna di 47 anni, dopo aver scelto una liposuzione in uno studio privato di Primavalle, ha perso la vita a causa di un grave malore.

Il chirurgo plastico è accusato di omicidio colposo per la morte Ana Sergia Chenche, deceduta dopo una liposuzione

Morta per la liposuzione a Roma, il chirurgo Picciotti già sotto processo a Brescia: «Grappa per l'anestesia su una paziente» Come scrive roma.corriere.it: Il peruviano era stato denunciato nel 2019 per un'operazione riuscita male sempre a Roma su una cliente lombarda.